الأميركي والكر إلى «سلة القرين»

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انضم محترف فريق كرة السلة في نادي القرين الاميركي انتوني والكر إلى صفوف الفريق بعد وصوله إلى البلاد أول من امس استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. ويشغل والكر مركز «السنتر» أسفل السلة وهو يمتاز بالطول الفارع (2.06 متر) والبنية الجسدية القوية. وسبق للاعب أن لعب في الدوري البحريني، كما شارك مع البشائر العماني في دوري السوبر ليغ الآسيوي (وصل) خلال الموسم الماضي. وكانت إدارة القرين جددت عقد المحترف الأميركي ولي وارن، لتدعيم صفوف الفريق، كما جددت إدارة النادي عقد المدرب الصربي دراغان للموسم الثالث على التوالي، وتعاقدت مع اللاعب عبدالله المطيري، واستعادت خدمات لاعبها السابق ماجد القلاف، الذي تمت إعارته الموسم الماضي لكاظمة.

