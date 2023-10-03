loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأميركي والكر إلى «سلة القرين»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

انضم محترف فريق كرة السلة في نادي القرين الاميركي انتوني والكر إلى صفوف الفريق بعد وصوله إلى البلاد أول من امس استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. ويشغل والكر مركز «السنتر» أسفل السلة وهو يمتاز بالطول الفارع (2.06 متر) والبنية الجسدية القوية. وسبق للاعب أن لعب في الدوري البحريني، كما شارك مع البشائر العماني في دوري السوبر ليغ الآسيوي (وصل) خلال الموسم الماضي. وكانت إدارة القرين جددت عقد المحترف الأميركي ولي وارن، لتدعيم صفوف الفريق، كما جددت إدارة النادي عقد المدرب الصربي دراغان للموسم الثالث على التوالي، وتعاقدت مع اللاعب عبدالله المطيري، واستعادت خدمات لاعبها السابق ماجد القلاف، الذي تمت إعارته الموسم الماضي لكاظمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة