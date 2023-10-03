«ألعاب التعليم العالي» تنطلق 22 أكتوبر بـ 10 مسابقات

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كشفت اللجنة العليا لمنظمة لدورة الالعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عن الالعاب التي تم اعتمادها لمنافسات النسخة الجديدة والمقرر انطلاقها في 22 اكتوبر الحالي، وهي الكرة الطائرة بنين وبنات، كرة القدم عشبي بنين، كرة السلة بنين وبنات، كرة السلة الثلاثية رجال، قدم صالات بنين وبنات، البادل بنين وبنات.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التحضيري الاول الجدول الزمني للدورة، بالإضافة الى المقترحات التي تقدم بها مسؤولو الكليات والجامعات المشاركين في الدورة ومنها مقترح إدراج تعهد يلتزم به المشاركون في الدورة مع الاطلاع على التغييرات التي طرأت على النسخة الثالثة بعد ضم ألعاب جديدة، مع استعراض بند استضافة الجامعات والكليات للمنافسات على الصالات والملاعب الخاصة بها وشروط الراعي الرسمي للدورة الثالثة، بجانب الاطلاع على لائحة لجنة الانضباط الجديدة، وطريقة التسجيل وتحديد لون الزي الرياضي للفرق المشاركة.

واكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد المدرسي رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل المقصيد ان استمرار الدورة للعام الثالث على التوالي دليل على المجهود الكبير الذي يبذل من قبل اعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية بجانب الدعم اللامحدود المقدم من الكليات والجامعات المشاركة وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تسخير كافة الامكانات لإنجاح المنافسات كونهم شركاء النجاح في تنفيذ انشطة وفعاليات الاتحاد.

وقال المقصيد: «وضعنا كافة ملاحظات مسؤولي الفرق المشاركة في حسابات اللجنة العليا للوصول الي نقاط اتفاق من أجل توفير الاجواء الصحية لكافة المشاركين، مما يساهم في زيادة المنافسة وهذا اهم اهداف تنظيم الدورة».

بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون الفنية سليمان حاجي ان اللجنة اعتمدت الجدول الزمني للنسخة الثالثة والالعاب الرياضية. وقال حاجي: اللجنة رأت ان تكون المنافسات على مدار العام دون وجود تداخل في الالعاب من اجل منح الفرصة للمشاركين في الاعداد البدني والفني بصورة جيدة وحتي لا يمثل ضغط على الاجهزة الادارية ومسؤولي الفرق».

واشار الي ان اللجنة وضعت ضمن حساباتها عدم التداخل مع المسابقات التي تنظمها الكليات والجامعات داخليا لمنح الفرصة لزيادة الانشطة الجامعية كهدف اساسي للاتحاد المدرسي والتعليم العالي، وأضاف قائلا: «نتطلع الي تنظيم نسخة جيدة من دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي خاصة ان هناك مشاركات خارجية للتعليم العالي من خلال بطولة العالم للجامعات وعلى المستوي الاسيوي والدورة فرصة للكشف عن المواهب لتأهيلها وتجهيزها للاستحقاقات المقبلة».

