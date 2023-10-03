«سلة العربي» ضم الهدهود والحربش

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تعاقد العربي مع لاعب كرة السلة في نادي الكويت علي الهدهود على سبيل الاعارة لمدة موسم تدعيما لصفوف الفريق في الموسم المقبل. ويعتبر الهدهود الذي يمتاز بالطول الفارع ويشغل مركز «السنتر»، من اللاعبين المميزين الذين سيشكلون اضافة مهمة للأخضر. كما ضم العربي لاعب نادي النصر عبدالعزيز الحربش لمدة موسم واحد أيضاً في سعيه الى اعادة الفريق الى المنافسة على البطولات في الموسم المقبل. وكان «سلة الأخضر» دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين أبرزهم حسين الخباز وابراهيم الشمري وحسن بورميه وصقر عبدالرضا وعبدالله سالمين بخلاف التعاقد مع الاميركيان كيندال وواشنطن. وشارك الاخضر في بطولة الدوحة الدولية الودية التي اختتمت الاسبوع الماضي واحتل فيها الفريق المركز السادس، ضمن خطة اعداده للموسم المقبل.

