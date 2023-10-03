الحمد بطلاً لـ «الاسكواش الوطنية»

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توج لاعب القادسية عذبي خالد الحمد بطلا للبطولة الوطنية الخامسة عشر للاسكواش لفئة العمومي والتي اختتمت الاربعاء الماضي علي الملعب الزجاحي في اتحاد الاسكواش في جنوب السرة. وكان الحمد قد تألق في اللقاء النهائي وفاز علي زميلة بالنادي احمد الطواري بثلاثة اشواط دون رد ليكتفي الطواري بالوصافة فيما جاء لاعب الشباب راشد بورسلي بالمركز الثالث بفوزه علي لاعب القادسية ابراهيم العريان 3-0 وتعتبر الميدالية البرونزية التي حققها بورسلي هي الاولي لفريق الشباب منذ بداية مشاركاته.

وعقب اللقاء الختامي قام بتسليم الكؤوس والميداليات الملونة على اللاعبين الفائقين نائب رئيس الاتحاد خالد الحبيب وامين السر العام حامد العمران وامين الصندوق مشعل الشرقاوي وامين السر المساعد حمد الدغيم ورئيس لجنه المسابقات عادل الغريب. وفي فئة السيدات، قدمت الناشئة الواعده سارة العلي آداء فنيا رفيعا وتوجت باللقب بفوزها علي لاعبة القرين المميزه عائشة المذن التي جاءت ثانية فيما احتلت لاعبة نادي سلوي دنيا حسن جمعه المركز الثالث واحتلت لاعبة الصليبخات نيرانجانا المركز الرابع.

