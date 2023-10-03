19 ميدالية لفتيات الجمباز الإيقاعي في «هنغاريا الدولية»

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تألق المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات في بطولة هنغاريا الدولية وحصد 19 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات بعد منافسة قوية مع لاعبات يمثلن دول متقدمة في اللعبة مثل أستونيا وسلوفاكيا وليتوانيا والنمسا وفنزويلا ومصر والدولة المضيفة هنغاريا.

وجاءت ميداليات المنتخب الذي تقوده المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك عن طريق اللاعبات سارة البناي ورايا القصار ونبيلة الخرافي وليان بهبهاني وتاليا بهبهاني اللواتي شاركن في منافسات المستوى الأول. وحققت سارة البناي (مواليد 2012) ميداليتين ذهبيتين في أداتي الطوق والشريط وميداليتين فضيتين في الفردي العام وأداة الصولجان، في حين توجت رايا القصار (مواليد 2013) بميداليتين ذهبيتين في الأداء الحر والصولجان وفضية الفردي العام وبرونزية أداة الكرة. وأحرزت نبيلة الخرافي (مواليد 2013) ميداليتين فضيتين في أداة الصولجان والأداء الحر وبرونزية أداة الطوق، فيما انتزعت ليان بهبهاني (مواليد 2011) ذهبية أداة الشريط، وفضية أداة الكرة، وبرونزيتين في أداة الصولجان والفردي العام، بينما نالت تاليا بهبهاني (مواليد 2014) ذهبية الأداء الحر و3 برونزيات في أداتي الكرة والطوق والفردي العام. وهنأ الاتحاد الكويتي بطلات المنتخب بهذا الإنجاز الجديد الذي يؤكد أن مستوى الجمباز الإيقاعي للفتيات في تطور مستمر، مشيداً بعطاء اللاعبات وبإصرارهن على تحقيق الانتصارات وتمثيل الكويت التمثيل المشرف في هذا المحفل الدولي، كما امتدح الاتحاد جهود المدربة إيرينا في إعداد اللاعبات حتى وصلن إلى هذا المستوى المميز.

