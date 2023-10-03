يعقوب «ذهب» فوق الحواجز

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أهدى العداء يعقوب اليوحة الكويت ذهبية جديدة بعد أن تشارك في المركز الأول لسباق 100 أمتار حواجز مع الياباني شونيا تاكاياما، أمس في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو الصينية. وفي حالة نادرة، سجّل العداءان 13.41 ثانية، فيما راحت البرونزية للصيني شو جوويي. وقال اليوحة لقناة بي إن سبورتس «واجهنا قبل شهرين نفس اللاعبين والاسماء في بانكوك (بطولة آسيا)، وكانت المراكز مختلفة وانا حللت ثالثاً. اليوم اختلفت الأدوار نتيجة العمل». وتابع العداء الذي انتظر قرارات الحكام بفارق الصبر لاعلان النتيجة «نشّف دمي».

وأردف «هذه الذهبية ستفتح لي أبواباً كثيرة قبل الأولمبياد. أتمنى الا يتوقف دعمي». وهذه أول ميدالية قارية لليوحة (30 عاماً)، رافعاً رصيد بلاده إلى ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية في النسخة الحالية، بعد أن توج الرامي عبدالله الرشيدي بذهبية مسابقة السكيت للفردي بتسجيله رقماً قياسياً بإصابة 60 طبقاً من أصل 60 في الجولة النهائية، ليعود الستيني ويحرز مع إيمان الشماع فضية السكيت أيضا للفرق المختلطة. كما ظفر الفريق الكويتي المؤلف من خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان بفضية مسابقة «التراب»، وحقق طلال الرشيدي فضية المسابقة ذاتها، بالإضافة إلى فوز يوسف الشملان ببرونزية سلاح «السابر» في منافسات المبارزة.

وفي منافسات ألعاب القوى أيضاً، تأهل العداء إبراهيم الظفيري الى الدور النهائي لسباق 800 م بعد أن حل ثانياً في التصفيات بزمن قدره 1:47:01.

وفي منافسات الاسكواش، تأهل عبدالله المزين الى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على منافسه الباكستاني محمد عاصم خان بنتيجة 3-2، في حين خرج زميله عمار التميمي بعد أن خسر سوراف غوسال

