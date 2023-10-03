«أزرق اليد» في مواجهة قطر

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يخوض أزرق اليد اختباراً صعباً عندما يواجه نظيره القطري في الساعة 01:00 بعد ظهر اليوم في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الآسيوية التي يشهد كذلك مواجهة البحرين مع اليابان.

وتصدر المنتخب القطري المجموعة الثانية فيما حل الأزرق ثانياً في المجموعة الأولى بعد خسارته في الجولة الأخيرة أمام البحرين بنتيجة 25-34. وكان ازرق اليد فاز على المنتخبين التايلندي والصيني في الدور التمهيدي، ثم هزم المنتخبين الايراني والكوري الجنوبي في الدور الرئيسي قبل ان يسقط امام البحرين في مواجهة تحديد المركزين الاول والثاني قبل خوض منافسات الدور نصف النهائي.

