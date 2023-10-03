البحرين تواصل التألق

دوليه

تابعت البحرين هوايتها بحصد ميداليات ألعاب القوى، فنالت ذهبيتين وبرونزية الإثنين ضمن دورة الألعاب الآسيوية، بعد أن رفعت رصيدها إلى ست ذهبيات وفضية و4 برونزيات، جميعها في ألعاب القوى، في المركز العاشر للترتيب العام. وأضافت بطلة العالم وينفريد يافي ذهبية جديدة، بفوزها السهل في سباق 3 آلاف م موانع، بعد يوم من تتويجها في 1500 م. وفيما احتفظت يافي بلقب النسخة الأخيرة في جاكرتا 2018، حطّمت العداءة الكينية الأصل رقم البطولة مسجلة 9:18.28 دقائق. وجاءت الذهبية الثانية عن طريق فريق التتابع المختلط في سباق 400 م الذي سجّل 3:14.02 دقائق بمشاركة علي عباس ثالث فردي 400 م، أولواكيمي أديكويا بطلة 400 م ووصيفتها سلوى عيد ناصر وموسى عيسى، متقدماً على الهند (3:14.34) وكازاخستان (3:24.85).

