الهلال ضيفاً ثقيلاً على مازندران

دوليه

يبحث الهلال السعودي، حامل اللقب أربع مرات -رقم قياسي-، عن تعويض دعسته الناقصة افتتاحاً، عندما يحلّ مدجّجاً بنجومه الجدد يتقدّمهم أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار، على نساجي مازندران الإيراني، الثلاثاء على استاد أزادي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ولم يكن الظهور الأول لنيمار جيداً على الساحة القارية، إذ احتاج «الزعيم»، متصدر الدوري السعودي راهناً، إلى تسجيل هدف التعادل (1-1) في الوقت البدل عن ضائع عبر قلب دفاعه علي البليهي، لينجو بنقطة أمام نافباخور الأوزبكي المشارك للمرة الأولى في البطولة.

وكان نساجي، المتوّج بكأس إيران والذي يقوده حارس الاستقلال السابق مهدي رحمتي، قد حقق بداية جيدة في المجموعة الرابعة بفوزه على مضيفه مومباي سيتي بهدفين.

ويسعى العين الإماراتي لفك شراكته مع أهال التركماني في صدارة المجموعة الأولى عندما يستضيفه اليوم في استاد هزاع بن زايد.

وحقق العين فوزاً كبيراً في الجولة الأولى على باختاكور الاوزبكي 3-0 في طشقند، بينما تخطى أهال ضيفه الفيحاء السعودي 1-0. ويدخل العين بقيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر المباراة بمعنويات افضل انطلاقة في تاريخه، بعدما حقق للمرة الاولى سلسلة من 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات (4 انتصارات في الدوري، اثنان في كأس الرابطة وواحد في دوري أبطال آسيا).

ويتسلّح العين بقوّته الهجومية بعد تسجيل 24 هدفاً في 7 مباريات هذا الموسم بقيادة التوغولي لابا كودجو صاحب ثنائية أمام باختاكور. وفي المجموعة عينها، يلاقي الفيحاء، بطل كأس السعودية 2022، باختاكور في

الرياض.

