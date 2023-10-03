«فيفا» يفرض عقوبات على أندية مصرية

دوليه

فرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات مالية كبيرة على أندية الإسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر الناشطة في الدوري المصري الممتاز. وقررت اللجنة معاقبة بيراميدز بغرامة قدرها 300 ألف دولار بجانب فائدة 5% تحتسب منذ يوم 1 يناير الماضي لصالح المهاجم السابق للفريق التونسي عمر العيوني نظرا لعدم سداد مستحقاته المتأخرة. كما عاقبت الإسماعيلي بغرامة مالية لصالح لاعبه السابق الجزائري محمد بن خماسة بقيمة مليون و700 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بعقده. وعاقبت اللجنة أيضا الإسماعيلي بغرامة قدرها 859 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الإيفواري جان موريل لعدم سداد مستحقاته. أما مودرن فيوتشر فتم تغريمه 900 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الغاني دياويزي تايلور مع إيقاف القيد في حال عدم السداد بسبب فسخ العقد من طرف واحد. وتم تغريم فيوتشر أيضا 941 ألف دولار لصالح لاعبه السابق التونسي مروان صحراوي لعدم سداد مستحقاته. وتم توقيع عقوبة ضد إنبي قيمتها 455 ألف جنيه مصري لصالح مدربه السابق البرتغالي جورفان فييرا لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة.