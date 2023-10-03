«البادل» وصيف «العربية الأولى»

دوليه

نال منتخب البادل المركز الثاني للنسخة الأولى من بطولة البادل العربية التي اختتمت منافساتها في دبي أول من أمس. وخسر منتخب الكويت المباراة النهائية أمام نظيره المصري في المبارتين اللتين جمعتهما حيث أنتهت المباراة الأولى بنتيجة (7-6) و (6-2) والثانية بنتيجة (6-2) و(6-2) لمصلحة المنتخب المصري.

وقال رئيس نادي البادل التخصصي الكويتي عمر الزنكي لـ «كونا» إن المباراة النهائية شهدت أداء جيداً من المنتخبين طغى عليه طابع الحماس الشديد الا ان المنتخب المصري قدم أداء أفضل وتفوق علينا.

وثمن الزنكي جهود جميع اللاعبين والجهاز الفني الذين بذلوا قصارى جهدهم في هذه البطولة التي تطلبت التحضيرات المكثفة وقدمنا من خلالها أداء جيدا طوال البطولة وبدون أي خسارة وصولا للنهائي ولكن الرياضة قد تحمل الفوز والخسارة دائما.

وذكر أن المنتخب الكويتي حقق نتائج مميزة في مجموعات البطولة وصعد إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على العديد من الفرق القوية وعلى الرغم من الخسارة في المباراة النهائية فإن اللاعبين مصممون على تعزيز مكانتهم وتحقيق النجاحات في المستقبل.

وأشار إلى أهمية دعم وتشجيع الشباب لتطوير مواهبهم المتميزة في لعبة البادل معربا عن ثقته في قدرة الفريق على التعافي والعودة بقوة في المنافسات القادمة والتتويج بالذهب.

وأعرب الزنكي عن شكره وتقديره لجميع المنظمين ولدولة الامارات وللرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل الشيخ سعيد بن مكتوم على التنظيم المميز.

