رفض إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

دوليه

أعلن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم رفض طلب الزمالك بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز. وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بسبب قرارات الحكم أمين عمر وطلب الزمالك إعادة المباراة، مؤكدا وجود خطأ في تطبيق القانون في اللعبة الجدلية الخاصة بركلة الجزاء غير المحتسبة. وقال عامر: «أي مباراة تتم إعادتها في حالة واحدة فقط وهي اعتراف الحكم بالخطأ المتعمد في تقريره وذلك لم يحدث من أمين عمر حكم اللقاء ولهذا لن تعاد المواجهة». وأضاف «عقوبات الحكام يتم الإعلان عنها من خلال لجنة الحكام وهذا أمر خاص بهم وليس من اختصاصنا». وحول موعد نهائي كأس مصر قال «سوف يتم تحديد الموعد يوم 4 أكتوبر الحالي عقب مباراة الأهلي وإنبي وفقا لهوية الفائز وأيضا من خلال تلك المواجهة سيتم تحديد الطرف الرابع لبطولة كأس السوبر المحلي». وتابع «بطولة السوبر المحلي سوف تقام على 4 أيام ولن تتعارض مع مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية». واختتم عامر «انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري سوف يكون في 30 يوليو من العام المقبل».