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دوليه

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فيوتشر إلى «مجموعات الكونفيدرالية»


تأهل فريق مودرن فيوتشر المصري إلى مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على ضيفه سينغيدا التنزاني بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ32 باستاد السلام في القاهرة. وتقدم أحمد عاطف في الدقيقة 5 لصالح فيوتشر وسجل معروف تشاكي هدف التعادل لسينجيدا، في الدقيقة 28. ووضع أحمد رفعت فيوتشر في المقدمة مجددا من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وتعرض محمود رزق مدافع فيوتشر للطرد في الدقيقة 53 بسبب اعتدائه دون كرة على أحد لاعبي الفريق التنزاني عقب الهدف الثاني. وأحرز عمر كمال الهدف الثالث لفيوتشر في الدقيقة 68 قبل أن يختتم ناصر ماهر الرباعية في الدقيقة 90+6. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الفريق المصري في تنزانيا بهدف نظيف.


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