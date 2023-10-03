التنمية عمل مؤسسي لا فردي

الاخيرة

أحد أهم أسباب فشل التنمية في العالم الثالث انها تقوم على أفراد لا مؤسسات، ومرتبطة بعمر القائد لا عمر الوطن وشعبه، ينهض البلد وتتقدم التنمية بوجود هذا القائد النزيه النشيط الذي يملك رؤية يسعى لتحقيقها.

يتحرك المطبلون والمتزلفون وأصحاب المصالح بتحقيق مزيد من الربط فيطلقون على المرحلة او التجربة اسمه فتكون التجربة الناصرية او الساداتية أو غيرها من المسميات المرتبطة بالقائد، وتسلط الأضواء على ما يطلقه من أفكار بغض النظر عن إمكانية تطبيقها.

وما أن يموت هذا القائد أو يتنحى حتى يهدم ما بناه، فيتحول التقدم الى تأخر، وتعشعش البيروقراطية وينتشر الفساد، ولنا في ذلك أمثلة عديدة منها التجربة الماليزية كيف كانت قبل أن يتولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء؟ وكيف أصبحت بعهده؟ وكيف تحول كل ذلك التقدم والنموذج الذي كان يضرب به المثل في التقدم والنمو؟ وكيف تحول الى مرتع للفساد في عهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق؟ ولعل أبرزها الصندوق الماليزي وما زالت ماليزيا تعاني.

ومثل آخر للرئيس كارلوس منعم الذي قاد الارجنتين لنهضة اقتصادية لم تشهدها من قبله، وها هي الارجنتين اليوم تتقدم جميع الدول المدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ يفوق 42 مليار دولار.

ربط التنمية بالقائد وفكر القائد، تحدث القائد، ذهب القائد، نام القائد وتحدث القائد كلها شعارات قد تحقق نمواً ولكنها لا تحقق تنمية وان حققتها فعمر القائد أقصر من عمر الدولة مهما طال.

ولأن التنمية ربطت باسم القائد لا باسم الشعوب والأمم فإن القائد الجديد يريد تنمية باسمه فيعمل على طمس ما تم قبله وإبراز شيء آخر ونهج مختلف وكأنه يعيد صناعة العجلة من جديد. لذلك تبقى مثل هذه الأمم في المربع الأول لا تستطيع مغادرته.

التنمية المستدامة هي القائمة على عنصرين:

أولهما الانسان وجعله هو وقودها الذي يدفعها، وسورها الذي يحميها، ويدها التي تبطش بمن يحاول ان يحرفها.

وثانيهما: النظام المؤسسي القائم على قضاء عادل، وحوكمة رشيدة، وشفافية مطلقة وغيرها من مؤسسات لحماية النهج من أن ينحرف فلا يملك أي قائد جديد إلا أن يسير مكملا ما تحقق من قبله.

