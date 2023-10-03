بلد شهادات!

الاخيرة

مستغرب جداً في بلد هو الأكثر بالعالم في ظاهرة شراء وتزييف الشهادات الجامعية التي وصلت حتى علوم الطب والهندسة، أن تضع شروطاً تجعل الشهادة الجامعية وكأنها شهادات تتنزل من السماء تخص بها النخب الطاهرة الصادقة المغسولة ضمائرها بماء الورد، فيفرض على من يريد زيارة الجنة الموعودة كويت «إحنا غير» ومنهم كبار رؤساء ومدراء الشركات الأجنبية العملاقة أن يثبت حصوله على الشهادة الجامعية التي قد لا يعلم صاحبها أين وضعها حيث لا يطلبها أحد منه قط بالعالم، أو غير متوفرة ومن ثم لا يسمح لشخصيات غير جامعية كحال بيل غيتس أو العالم العبقري توماس إديسون وعباس العقاد بزيارة الجنة الموعودة بينما يمكن لأي مزور أو مشتري شهادته زيارتها على الرحب والسعة.

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للعلم، القيادات العبقرية التي أنشأت الدول القدوة في المنطقة كحال الملوك أو السلاطين أو الشيوخ عبدالعزيز آل سعود وعبدالله السالم وزايد آل نهيان وحمد آل ثاني وعيسى آل خليفة وقابوس بن سعيد وراشد آل مكتوم لم يحملوا شهادات جامعية، يحمل مثلها مئات الملايين لم ينجزوا شيئاً على الاطلاق وبعكس قيادات عربية مخربة ومدمرة مثل محامي القانون وحقوق الإنسان صدام حسين ومهندس الإعمار والدمار أبو عمار وباقي كبار أصحاب الشهادات الجامعية ممن تولوا رئاسة الحكومات في دول الثوريات العربية فدمروا ولم يعمروا.

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آخر محطة:

كي تنهض الكويت وتتقدم يجب التقليل من اشتراطات الحصول على الشهادة الجامعية واستبدالها كحال الدول المتقدمة بالقدرة على الابتكار والإبداع والإنجاز والتطوير، ففي أميركا على سبيل المثال لا قيمة للشهادة الجامعية على الإطلاق، فالمهم في المناصب القيادية بالشركات العملاقة التي ميزانيتها تفوق ميزانيات عشرات الدول مجتمعة، هو الإنجاز والخبرة والتجربة السابقة ومتطلب الشهادة هو فقط للتوظيف الأول للشباب الجدد ممن قد يستغنى عنهم خلال أشهر قليلة إن لم يثبتوا جدارتهم.

