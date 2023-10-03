نوبل الطب تكافئ لقاحات «كورونا»

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توجّت جائزة نوبل للطب امس أبحاث المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأميركي درو وايسمان في شأن استحداث اللقاحات القائمة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال mRNA والتي كان لها دور أساسي في التوصل إلى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19». وأوضحت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن «الفائزَين ساهما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التوصل إلى لقاحات في خضمّ أحد أكبر التهديدات الصحية في العصر الحديث». وسبق لكاريكو (68 عاماً) ووايسمان (64 عاماً) اللذين تجمعهما زمالة قديمة في جامعة بنسلفانيا أن نالا عدداً من الجوائز المرموقة عن أبحاثهما، من بينها عام 2021 جائزة «لاسكر» التي غالباً ما تُعدّ مقدمة لجائزة نوبل. وتعود اكتشافات الباحثَين الحاسمة إلى عام 2005، في حين تولّت شركتا «فايزر/بايونتيك» و«موديرنا» تصنيع أول اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبي المرسال ضد «كوفيد-19».

