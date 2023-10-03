مجلس الوزراء: سمو الأمير يقود مسيرة البناء والعطاء

وطن النهار

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال الخالد رئيس مجلـس الـوزراء بالانابة وزير الداخلية، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم عبدالله الجابر قائلا:

استهل مجلس الـوزراء اجتماعـه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الجمعة الماضي، مشيداً بالنهج الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية بعلاقة الحاكم بشعبه والقيادة الرشيدة والحكيمة لسموه والتي شهدت خلالها البلاد إكمالاً لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته، متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.

من جانب آخر، قدم وزير الاعلام وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري عرضا مرئيا لمجلس الوزراء حول كل التفاصيل المتعلقة بمشاركة دولة الكويت في «معرض إكسبو 2025 اوساكا» والاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل ظهور جناح دولة الكويت في «معرض إكسبو 2025 اوساكا» بأبهى صورة تليق بسمعة ومكانة الكويت في المحافل الدولية والذي توج بتاريخ 19/9/2023 بتوقيع عقد تنفيذ الجناح، وبذلك أصبحت الكويت الدولة الأولى عربيا والثامنة عالميا التي توقع عقد تنفيذ جناحها لهذا المعرض.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة الذي يبذلها جميع المسؤولين والقائمين على مشاركة الكويت في «معرض إكسبو 2025 اوساكا» وعلى رأسهم وزير الإعلام والوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية المفوض العام للكويت لدى «إكسبو 2025 اوساكا» سالم فهد الوطيان والجهات الحكومية المعنية على دورهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل الصعاب حرصا منهم على رفع اسم الكويت عاليا في هذا المعرض.

ثم أحاط وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مجلس الوزراء علما بشأن الزيارة التي قام بها أخيراً للمنتخبات الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقامة في مدينة هانغتشو - بجمهورية الصين الشعبية وبالجولة الميدانية التفقدية داخل القرية الرياضية حيث التقى برؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في هذه الدورة للاطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتفقد الخدمات والمرافق المخصصة لهم في القرية كما حضر عدد من المنافسات التي تشارك فيها المنتخبات الكويتية لتقديم الدعم المعنوي للاعبين واللاعبات خلال هذه المنافسات، مؤكداً على دور الهيئة العامة للرياضة والقائمين عليها في تسخير جميع الإمكانات والموارد لدعم اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية في مشاركتها وكذلك دعم الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة، مشيداً بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ومديرة البعثة الرياضية الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 فاطمة مسعود حيات، واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في هذه الدورة من أجل رفع شأن واسم دولة الكويت عالياً في البطولات والمحافل الرياضية.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، فقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر التي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين وذوي الشهداء الأبطال، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

