جراح الجابر استقبل سفراء السعودية وإسبانيا وأذربيجان و«الأوروبي»

وطن النهار

استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الاثنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك. و استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الاثنين سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الاثنين سفير أذربيجان لدى الكويت إيميل كريموف، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

واستقبل نائب وزير الخارجية سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستينن.

وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي.

