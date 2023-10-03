انطلاق معرض قطر «إكسبو الدوحة 2023»

وطن النهار

شارك ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.

ويعد معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 ، أول معرض دولي للبستنة في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة غير حكومية من أنحاء العالم.

وأقيمت مراسم افتتاح المعرض برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول المشاركة، بينهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة ورئيسة تنزانيا سامية صولوحو وآخرون.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمة ألقاها خلال الافتتاح: إنه «في الوقت الذي تصاب فيه البشرية بالكثير من الكوارث والنكبات المؤسفة الناجمة عن عدم احترامنا لكوكبنا واستنزاف الطبيعة بشكل غير مسؤول، فإننا نتطلع من خلال هذا المعرض العالمي إلى مبادرات وشراكات جادة تعيد الأمل لنا وللأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز أو تفضيل».

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «بهذه المناسبة فإننا نجدد الدعوة لمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في جميع مناحي الحياة والتي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع».

كما دعا إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده احترام الإنسان للإنسان واحترام الإنسان المستدام للطبيعة، مشددا على أن المهام العظيمة لا تنجز إلا بالتعاون والتضامن وتبادل الخبرات وبالعمل الجماعي الدولي. ويقام معرض إكسبو الدوحة للبستنة تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل» في حديقة البدع في قلب مدينة الدوحة على مساحة 1.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء، وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة وبمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة غير حكومية.

ويركز المعرض على أربعة موضوعات رئيسة تضم الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

وقبيل افتتاح المعرض، دخل المبنى الرئيسي لإكسبو الدوحة الذي نفذته هيئةُ الأشغال القطرية العامة (أشغال)، موسوعةَ «غينيس» العالمية للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم يمتد على مساحة تقدر بنحو 4031 مترا مربعا، حسبما أعلنت (أشغال) في بيان. وبحسب المنظمين، يعد إكسبو الدوحة أول معرض دولي للبستنة من فئة «أيه1» في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستهدف تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر وأن يكون منصة دولية للمشاركين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمنظمات والخبراء للتصدي لمشكلات البيئة وتحديات الاستدامة.

ويستمر المعرض على مدار ستة أشهر مع توقعات بأن يستقطب هذا الحدث العالمي أكثر من 3 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم.

وكانت قطر قد تسلمت في عام 2019 راية تنظيم المعرض من الصين التي استضافت معرض بكين للبستنة خلال العام نفسه.

