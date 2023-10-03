أسبوع حافل ببيانات التضخم وقرارات الفائدة حول العالم

وطن النهار

يدخل صانعو السياسات من واشنطن إلى فرانكفورت الربع الأخير من 2023 يحدوهم تفاؤل حذر بأن معركتهم ضد التضخم تحرز تقدماً.

يترقب المستثمرون كلمة كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيرته في البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع لاستشفاف اي رد فعل منهما ازاء الضجة المزدوجة عبر الأطلسي التي احدثتها بيانات تبعث على التفاؤل والابتهاج. وأظهرت تقارير ان التضخم الأساسي في منطقة اليورو-الذي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة-بلغ ابطأ وتيرة له في عام، كُشف النقاب عن ارتفاع مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بأقل معدل منذ 2020. ومع تجنب اغلاق الحكومة الأميركية امس السبت، من المرتقب ان ينتظر صناع السياسات في البنكين المركزيين جولة اخرى من البيانات هذه، بالاضافة إلى ارقام التضخم الأخرى، قبل قرارهم بشأن الفائدة في اول نوفمبر. والأرقام التي صدرت حتى الآن تسمح لهم باعداد حجة للامتناع عن رفع الفائدة في ذلك الشهر.

