تدابير احترازية لحماية البيانات

وطن النهار

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أكدت مصادر لـ «النهار» أن جهات حكومية اتخذت تدابير احترازية اضافية مضاعفة لضمان حماية البيانات والمعلومات والاعدادات التقنية للأنظمة والتطبيقات الخاصة بها من الأضرار الناجمة عن الكوارث والأزمات، حتى اكتمال عملية تحصين البوابات الالكترونية بشكل كامل، تأمين نسخ اضافية للمعلومات مع تشفير كامل بوجه القراصنة. وأشارت إلى ان مضاعفة اجراءات الحماية تتضمن كذلك رفع كفاءة الخوادم والبيانات على اشرطة حفظ وقائي.

وقالت المصادر ان الجهات التي تملك معلومات حساسة تقوم بالاستعانة بأحدث البرمجيات لحماية امنها المعلوماتي وتتضمن: نظام المراسلات الالكتروني ونظام البصمة الذكية وغيرها من البرمجيات الحديثة.

وقالت ان من بين الاجراءات ايضاً تشفير البيانات وعدم السماح لأحد بالدخول اليها الا للمصرح لهم فقط، بالاضافة إلى تفعيل سياسات خاصة بكلمات السر التي من خلالها يتم الدخول إلى تلك البيانات والمعلومات لمزيد من الأمان.

ولفتت ان بعضاً من تلك الجهات تقوم بتصنيف بياناتها إلى سري ومقيد وعامة، حيث ان البيانات السرية لا يمكن الوصول اليها الا للأشخاص المصرح لهم، فيما ان البيانات المقيدة لا يمكن الوصول اليها الا عن طريق طلب من بعض الادارات، فيما تنشر البيانات العامة للاطلاع.

كما تقوم تلك الجهات بالعمل على تأمين الشبكة الرئيسية للمراقبة والتحكم في حركة المرور الواردة والصادرة، بالاضافة لحماية الشبكة الداخلية من اية اضرار ناتجة من البريد الالكتروني.

