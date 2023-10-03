البنك الدولي يخفض تقديرات النمو لشرق آسيا

وطن النهار

توقع البنك الدولي ان يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي هذا العام والعام المقبل، اذ تعاني المنطقة من تأثير شح الموارد المالية وضعف البيئة العالمية.

وقال البنك في توقعاته نصف السنوية لشرق آسيا والمحيط الهادي انه من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 5% في 2023 و4.5% في 2024. ويقارن ذلك بتوقعات ابريل البالغة 5.1% لهذا العام و4.8% للعام المقبل. وأضاف ان احدث التقديرات لا تزال اسرع من الوتيرة التي شهدتها الأسواق الناشئة الأخرى. وتتحمل الصين بعضاً من هذا التراجع. فمن المرجح ان ينمو ثاني اكبر اقتصاد في العالم 4.4% العام المقبل، بانخفاض عن 4.8% المتوقعة سابقاً، وسط مشكلات القطاع العقاري وزيادة الديون وتلاشي الدعم من اعادة فتح الاقتصاد بعد «كوفيد-19». وأبقى البنك على توقعات الناتج المحلي الاجمالي للصين لعام 2023 عند 5.1%. وجاء في التقرير ان «ما يحدث في الصين يهم المنطقة بأكملها. فانخفاض نموها 1% يقلص النمو الاقليمي 0.3 نقطة مئوية». قوال البنك الدولي انه باستثناء الصين، من المتوقع ان تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي نمواً اسرع قليلا في 2024 مع تحسن الاقتصاد العالمي وانعاشه الطلب الأجنبي على السلع المصنعة والأساسية في المنطقة. وأضاف ان التوتر الجيوسياسي والكوارث الطبيعية المحتملة، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة، تشكل مخاطر سلبية على التوقعات.

