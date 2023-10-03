الرقبة: مدن إسكانية عالمية قريباً

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قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير نحو بناء مجموعة من المدن الإسكانية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف ان المؤسسة ابرمت أخيراً مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني ضمن 7 اتفاقيات مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الجانب الصيني الهدف منها بناء مدن اسكانية متكاملة.

وزاد أن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية اضافة إلى عملها جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية لإقرار مجموعة من القوانين تسهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن الكويت تنفذ حاليا مجموعة من المشاريع الاسكانية الضخمة كمشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الاحمد والتي تخدم آلاف الأسر الكويتية، وبين أنه وعلى أرض الواقع جرى الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لـ 36749 قسيمة ضمن مشاريع شمال ووسط البلاد وهي في المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى دخول مشروع جنوب صباح الأحمد حيز التنفيذ واستكمال طرح وتوقيع عقود مشروع جنوب سعدالعبدالله، إلى جانب مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تعزز الايرادات المالية للمؤسسة.

وذكر الرقبة أن المؤسسة التزاما منها بالمعايير الدولية والعربية تنفذ مشاريعها وفق أحدث تصاميم المدن الصديقة للإنسان مما يحقق الارتقاء النفسي والاجتماعي للمواطنين.

وبين أن من ضمن ما تقوم به المؤسسة ومن خلال شراكاتها الإقليمية والعربية الاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة في تطوير المدن وتصميمها وفق أحدث طراز يتوفر من خلاله مساحات شاسعة يتم استغلالها بشكل صحيح بيئيا وخدماتيا مما يحقق حاجة المواطن اضافة إلى تحقيق الراحة النفسية له.

ولفت إلى أن العمل مستمر لتجاوز جميع التحديات التي تعترض توفير الرعاية السكنية للمواطنين سواء كانت تشريعية أو تنفيذية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.