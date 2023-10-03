جيش هاكرز حكومي.. لمواجهة الهجمات الإلكترونية

الأولى

تلقى النائبان عبدالوهاب العيسى ود. عبدالعزيز الصقعبي رسائل ايجابية حكومية تجاه اقتراحهما إجراء المركز الوطني للأمن السيبراني مسابقة لاستقطاب المحترفين في البرمجة وعمليات الهاكرز والعمل على توظيف المتميزين منهم، واستثنائهم من شروط الشهادة والعمر، من اجل تعزيز مواجهة الكويت للهجمات السيبرانية.

من جهة أخرى، بدأ التصعيد النيابي يطال العديد من الوزراء تلويحا باستجوابات لها ابعاد شعبية، حيث حذر النائب فايز الجمهور من عدم موافقة الحكومة على منح المواطنين حرية التصرف في ممتلكاتهم بجليب الشيوخ. من جهته، أكد النائب حمد المدلج على ضرورة تعديل الوضع المعيشي ورواتب المتقاعدين وتوحيد سلم الرواتب، مشيرا الى ان الوضع المعيشي أصبح أكثر ضغطا على الناس وان نسبة التضخم منذ عام 2008 حتى الآن فاقت 35%..

من جانب آخر، ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي وجود أبراج الاتصالات في المناطق السكنية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر: إن موضوع الأخطار الصحية في ظل وجود أبراج الاتصالات تم تداوله في السابق كثيرا، معتبرا أن هذا الأمر يعد جريمة بيئية كبيرة تهدد أمن المواطنين.

وزاد: لا توجد دولة في العالم تضع هذه الأبراج داخل البيوت والمدارس والمناطق السكنية، معلنا عن أنه سيتم في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التشريعية والرقابية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وبين أن الكويت بها أكثر من 7000 برج اتصالات، توجد 3000 منها في مناطق سكنية بل داخل بيوت المواطنين.