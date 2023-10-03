تحذيرات من أمطار غزيرة على الكويت الشهرين المقبلين

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ذكر موقع المركز العربي للمناخ الالكتروني، أن الكويت ستستقبل حالة مطرية شديدة خلال اكتوبر الحالي، مبينا أنها صنفت من ضمن البلدان المتوقع ان تتعرض للسيول والفيضانات خلال الفترة المقبلة. وأكد خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان، انه المتوقع أن تأتينا بعض الأمطار التي قد تكون غزيرة في نوفمبر المقبل.

وقال: إن اليوم الثلاثاء يصادف أول أيام طالع الصرفة وهو بداية انصراف الحر وانتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف، موضحا أن درجات الحرارة العظمى تبدأ بالانخفاض عن حاجز 40 درجة نهارا وتكون دون 30 ليلا وتنخفض إلى 22 م فجرا في البر خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن حركة المنخفضات الجوية تبدأ وتظهر السحب ويكون أول الوسم بعد 15 من الشهر الحالي، حيث تعبر سريعا طيور الخريف وتستمر أمراض الحساسية والبرد في الأيام المقبلة.