191 مواطناً للعمل بـ «الوظائف الإشرافية» في الجمعيات التعاونية

الأولى

أعلنت وزارة الشؤون أن 191 مواطنا مستوفيا الشروط لشغل وظيفة مدير عام ونائب مدير عام ورئيس قسم في الجمعيات التعاونية ستتم مقابلاتهم خلال الاسبوعين المقبلين وذلك ضمن خطة التكويت العامة في البلاد.

وأكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري تعديل لوائح العمل التعاوني بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء الذي أثمر عن انطلاق البدء في المقابلات الشخصية للوظائف الاشرافية، مشيرا إلى التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية للعمل على تحقيق هذا الهدف.

وذكر المطيري أن المتقدمين للوظائف التعاونية تجاوزوا 350 منهم 191 مستوفيا الشروط لشغل وظيفة مدير عام ونائب مدير عام ورئيس قسم ستتم مقابلاتهم خلال الاسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة مستمران في الإعلان عن الوظائف لخلق فرص لتكويت القطاع.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحافي: إن إجراء المقابلات الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني بدأ بالفعل حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها 25 شاغرا في 11 جمعية.