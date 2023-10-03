الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 ,19 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5007
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
G.P.S
«المشروعات» أعدت خطة لتطوير 15 كم من شواطئ الكويت... مشكورين ويا حبذا لو... أضفتم صفراً!
تائه
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أحمد عبدالمحسن المليفي
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
عمر فوزي
د. مروان نايف
د. شيماء بستكي
حسام عبدالحسين
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
«الغرفة» و«التمويل الدولية» بحثتا تنمية القطاع الخاص
«المرافق العمومية» تحصل على 3 شهادات «أيزو» عالمية
عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى خلال 16 عاماً
«زين» شريك رئيس لأكبر حفل استعراضي غنائي بصري من «ميامي»
«اتحاد الاستثمار» يحتفي بأسبوع المستثمر العالمي
تحذيرات من أمطار غزيرة على الكويت الشهرين المقبلين
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة