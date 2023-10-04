الاخيرة

من أخطر ما تعرض له هذا الوطن هو العبث بالتركيبة السكانية التي ما إن تقع فإنه يصعب تداركها ولا تؤمن مخاطرها.

هناك نزوح غير طبيعي إلى الكويت من الشمال والجنوب قد يكون لبعضه أسباب اقتصادية ومعيشية ولكن لا يمكن أن نغفل الأسباب السياسية والأمنية لا سيما أن الأطماع كانت على مر التاريخ ومازالت قائمة.

للأسف جزء كبير من هذا العبث شاركت فيه سلطة الحكم من أجل تحقيق توازنات وقتية ولكنها اختلالات أصبحت دائمة وقاتلة.

وشارك في هذا العبث رجال السياسة والمال من أجل مصالح تجارية ومالية.

ما يحدث في الكويت من اختلال سكاني ممثلاً بالتجنيس العشوائي الذي لا يقابله غرس للمواطنة الصالحة. والتزوير الذي لا يوجد تحرك لكشفه، إضافة إلى العبث بالتركيبة السكانية من خلال العمالة الوهمية الذي لا يصاحبه تطبيق حازم للقانون جعل مرافق البلد المهمة مثل الديوان الأميري ومجلس الوزراء ومجلس الأمة في يد غير كويتية يضاف إليها مواقع حساسة ذات طبيعة أمنية ومعلوماتية في الداخلية والجيش وإدارات المالية والحاسوب في الوزارات والهيئات جعلت البلد كتاباً مفتوحاً لكل من يريد أن يستغله في استخدام المعلومات أو بيعها للطامعين فيه.

مازالت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين مستمرة في هذا العبث من خلال اقتراحات تشريعية لا تتعدى مصالحها أنوف مقدميها، يقابلها عدم مبالاة وإهمال حكومي يصل أحياناً إلى حد الخضوع والخنوع.

لقد تسلم الجيل الحالي عبث الأجيال السابقة.

فهل سينتهي الجيل القادم وتضيع دولته نتيجة عبث الجيل الحالي؟

كفاكم عبثاً.

