الكويت غزاها مسلم.. وحررها مسيحي!

الاخيرة

بداية منذ الحرب الأهلية اللبنانية ربيع 1975 وجميع الحروب الأهلية اللاحقة، التي اشتعلت بالمنطقة العربية والتي تضم العراق وسورية ولبنان واليمن والسودان وليبيا وفلسطين، قامت على معطى واحد هو التعصب الديني - وليس الانتماء لدين ذاته - الذي أججته وقادته الأحزاب المؤدلجة، مما تسبب بدمار الأوطان وسفك دماء الشعوب المستمر حتى اليوم، مع ملاحظة أن التجمعات الاقتصادية والثقافية والفكرية والفنية والمهنية العربية تُجمِّع ولا تُفرِّق، وتضم كل ألوان الطيف الجميلة في كل المجتمعات، ومن ثم تتضح صورة مَن مِن التوجهات يجب أن تشجع بالمجتمعات كي يسود السلام والحب والود فيها، وأي من التجمعات يجب أن تخذل لمنع التشدد والتعصب والحروب وسفك الدماء وتفتيت الأوطان، وأسوأ الدول بالبديهة من تشجع التوجهات الخطأ وتتوقع حصد النتائج الصح وتخذل التوجهات الصواب حتى تقع الفأس بالرأس.

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لذا يصعب بحقٍّ فهم تشجيع حركات دينية مؤدلجة رغم التجارب الشديدة الألم السابقة معها، ونعني أحداث غزو 1990، وحراك 2011، حيث كانت المنظم والمحرك لخروج الشباب بالمناطق والشوارع ضمن مخطط مدروس للوصول إلى السلطة والقرار في دولتين خليجيتين لاستخدام مواردهما المالية لتمويل الدول العربية التي وصلوا للحكم فيها ضمن مخرجات حراك الربيع العربي 2011، مما يثير تساؤلاً محقاً عن الحكمة في العودة لجحر تم اللدغ منه مرات ومرات ويتسبب بنشر ثقافة الغضب والتعصب والتطرف وإغلاق البلد، ومنعه بالتبعية من خلق موارد بديلة للنفط عبر التحول للمركز المالي والتجاري والاستثماري والسياحي المنشود، كما يبعده هذا التوجه عن أشقائه الخليجيين ويطرح تساؤلاً محقاً عن قدرتنا على الالتزام بمتطلبات «الشنغن الخليجي» الذي يسمح بدخول مواطني دول شرق أوسطية تعترف بها الدول الخليجية الخمس ولا تسمح تلك القوى المؤدلجة للكويت أن تكون ضمنها.

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آخر محطة:

هل يعقل أن يصدر من الدولة الوحيدة بالتاريخ التي غزاها مسلم أسماه المؤدلجون من حلفائه بـ «عبدالله المؤمن صدام حسين»، وحررها ودفع الدماء من جنده تحالفٌ كان أغلبه من شركائنا بالإنسانية الأخوة المسيحيين، تشريعٌ يمنع تجنيس «المسيحي»، مهما كان استحقاقه للجنسية الكويتية في وقت تقوم به الدول المسيحية بالمقابل بتجنيس ملايين المسلمين كل عام؟!

للسهولة... أفضل سياسة يمكن لنا أن نتبعها بالكويت هذه الأيام بالداخل والخارج كي يبقى مركب الكويت سائراً ومستمراً بعيداً عن الزوابع والأعاصير الضارية التي أصبحت تحيط به مرة أخرى، كالحال قبيل صيف عام 1990 هي ببساطة تغيير اتجاه المركب بمقدار 180 درجة عما هو قائم كي يسلم!

