السيسي ترشح لولاية جديدة .. وناشد المصريين: اجعلوا الانتخابات بداية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية

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القاهرة – «كونا»: دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كل المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة «ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح».

جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بثها التلفزيون المصري الليلة قبل الماضية خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب السيسي المصريين بأن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية «مفعمة بالحيوية» تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح، معربا عن سعادته بهذا التنوع في المرشحين الذين بادروا لتولي المسؤولية.

وعبر في هذا السياق عن التقدير والاحترام لكل المرشحين مؤكدا أن «الاختلاف سنة الله في خلقه وحقيقة لا يمكن إنكارها والتنوع هو ثراء حقيقي يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء».

وقال السيسي «لقد بذلت الجهد وصدقت العهد قدر ما استطعت وتجردت للوطن مخلصا له العمل والنوايا وكما لبيت نداء المصريين من قبل فإني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها».

وأضاف «لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط واسترددنا مصرنا العزيزة من براثن جماعة الظلام والغدر ثم تجاوزنا التحدي لكي نعيد بناء دولتنا العظيمة ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية».

وتابع «واجهنا إرهابا غاشما أراد النيل من عزائمنا وارتوت أرضنا الطيبة بدماء الشهداء الأبرار من خيرة أبناء مصر»، مشددا على أن «إرادة المصريين كانت وما زالت هي المحرك الرئيسى والباعث الأساسي لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات».

وأوضح السيسي «ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديموقراطية فإننا نجدد العهد معا على العمل من أجل استكمال أحلامنا لمصرنا العزيزة وطننا الغالي المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين وطنا قائما على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ودولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة».

وأشار الى أنه تابع باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأولي «مبشرة وباعثة على الاستمرار فيها»، لافتا الى أنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة للعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار.

واكد في هذا السياق اعتزامه الاستمرار في هذه الحالة الحوارية وتطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية لتتحقق للدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة وبشكل دائم.

وشهدت الميادين والشوارع الرئيسة في العاصمة المصرية وبعض المحافظات احتفالات ضخمة عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

7 أسماء تستعد للسباق

بإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة، يكون عدد من أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات حتى الآن 7 شخصيات من بينهم 5 رؤساء أحزاب.

وبجانب السيسي، فالشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات هم، أحمد طنطاوي، رئيس حزب تيار الكرامة السابق، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور.

ولقبول الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى من 10 إلى 12 ديسمبر، يجب أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مرشح.

وحتى الآن، لم يعلن سوى ثلاثة من المرشحين إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان، الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح، وهم يمامة وعمر وزهران.

ولاتزال إسماعيل تسعى للحصول على تزكيات النواب من أجل خوض سباق الترشح للانتخابات.

لكن مرشحا واحدا اختار طريقا مختلفا، وهو الطنطاوي، نائب البرلمان السابق، 44 عاما، والذي قرر أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.

ويحتاج الطنطاوي إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة. ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.

