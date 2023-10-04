الأمطار تغير معالم صحراء ليبيا.. ظهور شلالات وبحيرة

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سبها – الوكالات: حوَّلت السيول صحراء أوباري القاحلة في جنوب غرب ليبيا إلى بحيرة واسعة يلهو الأطفال فيها، وتجمّعت على شكل «شلالات» في منطقة الهروج، التي تضم أكبر مجموعة للجبال البركانية في شمال إفريقيا. يأتي هذا نتيجة لتواصل هطول أمطار منذ السبت على عدة مدن بجنوب غرب ليبيا بينما تشير التوقعات المناخية إلى استمرار الموجة.

ورصد المجلس المحلي للشباب في بلدية أوباري تشكّل بحيرة ضخمة في أحد الأودية «القاحلة» قرب المدينة ما جذب الأطفال للهو في مياهها إذ لم يشهدوا طيلة عمرهم هطول أمطار بهذه الكمية. بينما أعلنت بلدية أوباري وقوع أضرار بحي المشروع في المدينة جراء الأمطار التي تسببت في انهيار 4 منازل، ويجري حصر الأسر المتضررة بالتعاون مع فريق جمعية الهلال الأحمر وذلك لتقديم المساعدة لهم.

وفي الهروج صبّت الأودية المحيطة بها مياهها في المنطقة، وهي عبارة عن «براكين خامدة منذ آلاف السنين» وصارت الجيوب والحفر الوعائية بها إلى خزانات مياه طبيعية، كما أصبحت الجروف «شلالات» للمياه، وهو ما رصده الموظف في ‏شركة الهروج للعمليات النفطية‏، مصباح أعويد.

وما حدث في الجنوب سبق أن شهدته المنطقة الشرقية بعد العاصفة «دانيال»، التي تسببت في أضرار جسيمة خصوصا بمدينة درنة الشهر الماضي، حيث تشكّلت بحيرات مياه في مناطق صحراوية عدة، أشهرها منطقة المخيلي.

ولم تشهد الكثير من المناطق الصحراوية في الجنوب الليبي هطول أمطار تذكر طيلة 12 عاما ماضية كما يشير الخبير الليبي بالمعهد الدولي للتنمية المستدامة، خالد البدري. وتقع أوباري في نطاق مايعرف بـ«الصحراء الكبرى» في إفريقيا وهي الأقل تسجيلا لهطول الأمطار حول العالم، لكن تلك الموجة تدل على بداية التأثيرات الواضحة لتغيّر المناخ.

