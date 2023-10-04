دمشق تعين أول سفير في تونس منذ 2011

عربيات ودوليات

دمشق – الوكالات: عينت سورية أول سفير?لها لدى تونس?منذ?قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2011. وذكرت?وكالة الأنباء السورية «سانا» في بيان لها?«أدى أمام الرئيس السوري بشار الأسد اليمين القانونية السفير محمد محمد سفيرا?للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية».

وكانت الحكومة التونسية عيّنت في أبريل الماضي سفيرا لها في سورية، كما عقد الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التونسي قيس سعيد اجتماعا ثنائيا على هامش القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودية.

على صعيد اخر اعلنت وزارة الدفاع السورية ليل الاثنين الثلاثاء إصابة جنديين سوريين جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور في شرق البلاد. فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف قتل ستة مقاتلين موالين لإيران مشيرا الى ان الضربة التي يرجح أنها إسرائيلية استهدف ثلاثة مواقع لمجموعات موالية لايران في منطقة قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال والميادين ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

وأفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن ضربات أخرى طالت مواقع في المحافظة ذاتها. وأوردت في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور» ما أدى إلى «إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

وأحصى المرصد من جهته جرح أربعة عناصر من قوات النظام، اثنان منهم في حالة حرجة.

وبحسب المرصد، تتمركز قوات عسكرية جوية مع مجموعات موالية لإيران في الموقع المستهدف.

