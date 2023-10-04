تركيا تشن حملة أمنية واسعة ضد «الكردستاني»

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انقرة – الوكالات: أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، امس إطلاق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني في جميع أنحاء تركيا. وبعد سنواتٍ من الهدوء، عاوَد حزب العمّال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي، استهداف مناطق في الأراضي التركية عبر انتحاريين، وهذه المرة كانت وزارة الداخلية هي نقطة الاستهداف. ويرى محللون سياسيون أن الهدف من هذا الهجوم محاولة إثبات وجودٍ من التنظيم الذي يتلقّى ضربات قوية في معاقله بجبال قنديل على الحدود مع العراق.

وأعلنت وزارة الداخلية الإثنين، التعرف على هوية أحد منفّذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي. وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفّذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقّب بكانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجار التعرف على هوية الإرهابي الآخر.

ومنذ الهجوم الإرهابي الذي ضرب أنقرة يوم الأحد الماضي تواصل القوات الأمنية في تركيا ملاحقة «الإرهابيين»، حيث وصل عدد الموقوفين إلى 928 شخصاً ضمن المداهمات التي طالت 64 ولاية. وأعلن كايا، امس أن قوات الأمن تقوم بعملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب تحت تسمية «الأبطال» في جميع أنحاء البلاد. وقال عبر تطبيق «إكس» (تويتر سابقا) «تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا شارك فيها 13440 فرداً من رجال الأمن»وأضاف أنه «كجزء من عملية الأبطال تم اعتقال 12 عضواً في المنظمات الإرهابية... و55 مشتبها فيهم بالإرهاب» وتابع «ارتفع عدد الموقوفين ضمن المداهمات في 64 ولاية إلى 928 شخصا».

بدورها أكدت الشرطة القبض على نحو 90 شخصا في 18 إقليماً بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور. وجاءت الاعتقالات، التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق البلاد بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم أنقرة.

وكانت وزارة الداخلية في أنقرة تعرضت الأحد إلى هجوم إرهابي نفذه شخصان. فجر الأول نفسه فيما تم القضاء على العنصر الثاني وأُصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار. فيما أعلن العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة. وردا على الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني وأوضح البيان الصادر عن وزارة الدفاع، أن الجيش التركي كثّف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل بشمال العراق.

