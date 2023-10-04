«حفل غنائي» استيطاني داخل الحرم الإبراهيمي!

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القدس المحتلة – الوكالات: دنس مئات المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي الشريف وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأن مئات المستوطنين نظموا حفلا غنائيا تخلله رقصات «تلمودية» داخل الحرم الإبراهيمي احتفالا بالأعياد اليهودية فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين هذه الاحتفالات، مشيرة إلى ان المستوطنين اقتحموا الحرم برفقة قوات الاحتلال وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا في انتهاك فاضح لدور العبادة.

وقال مدير اوقاف الخليل نضال الجعبري للوكالة إن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في اطار تبادل الأدوار مع المستوطنين حيث سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإدخال آلات موسيقية ومكبرات صوت في إطار فرض هيمنتها الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، في وقت لا يسمح فيه للفلسطينيين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم، ولا يسمح حتى للإعلاميين ادخال كاميراتهم إلا بتنسيق مسبق مع الاحتلال.

وفي القدس اقتحم أكثر من 500 مستوطن ومتطرف يهودي المسجد الأقصى في رابع أيام عيد العُرش اليهودي، وسط حراسة أمنية مشددة. وقال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تنتشر في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه وتفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين وبخاصة الشبان وتحتجز بطاقات هويات من تسمح لهم بالدخول. ويتجول في أزقة البلدة القديمة مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود ويؤدون صلوات تلمودية عند باب القطانين.

