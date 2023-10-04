كيلي: ترامب ليس لديه أي فكرة عما تعنيه أميركا

عربيات ودوليات

نيويورك – الوكالات: وجه كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً جون كيلي أعنف هجوم وأقسى انتقاداته حتى الآن إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأخير غير صادق بمواقفه وأقواله.

وقال الموظف الأطول خدمة في عهد ترامب إن الرئيس السابق يعتقد أن أولئك الذين يدافعون عن وطنهم بالزي العسكري أو الذين يتم إطلاق النار عليهم أو يصابون بجروح خطيرة في القتال أو يقضون سنوات في التعذيب كأسرى حرب، جميعهم «مغفلون» كما تابع «هو شخص غير صادق بمواقفه بشأن حماية حياة الآخرين من النساء والرجال العاملين والأقليات، والمسيحيين واليهود»، وذلك وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن».

كذلك رأى أنه «شخص ليس لديه أي فكرة عما تمثله أميركا وليس لديه أي فكرة عما تعنيه الولايات المتحدة»، مبينا أن من يقترح عدم حضور المحارب المتفاني الذي خدم بلاده لمدة 40 عامًا في زمن السلم والحرب يجب أن يفقد حياته بتهمة الخيانة هو شخص معجب بالمستبدين والديكتاتوريين القتلة». وأضاف «ليس لديه سوى الازدراء لمؤسساتنا الديموقراطية ودستورنا وسيادة القانون»، مردفا «ليس هناك ما يمكن قوله أكثر.. الله يساعدنا».

وكشف كيلي تفاصيل عدد من المواقف التي حدثت في عهد ترامب والتصريحات التي أدلى بها خلف أبواب مغلقة بشأن مهاجمة أعضاء الخدمة الأميركية والمحاربين القدامى.

فقد اقترح الرئيس السابق على سبيل المثال إنزال أقصى عقوبة بمارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة المنتهية ولايته، معتبرا أنه يستحق عقوبة «الموت» بسبب اتصالاته السابقة مع نظرائه الصينيين. كما سخر ذات مرة من جندي أميركي يدعى لويس أفيلا أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في ديسمبر 2011 في أفغانستان.

في المقابل ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتّهم الموجّهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات مستنكراً في مستهلّ محاكمته في دعوى مدنية بتهمة الاحتيال بـ«مهزلة» قضائية تجسّدها مدّعية عامّة «عنصرية» وقاضٍ «بلطجي».

وترامب هو المرشّح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 لكنّ هذه الدعوى المدنية تهدّد مصير إمبراطوريته الاقتصادية، كما أنّها قد تكلّفه غرامات تصل إلى 250 مليون دولار.

ويتوقع أن تشمل قائمة الشهود عشرات الأشخاص كان أولهم (الإثنين) موظف سابق في مازار، وهي شركة خبراء محاسبة قرّرت في العام 2021 أن توقف تعاملها مع منظمة ترامب. وتضم القائمة أيضا ترامب بصفة شاهد وثلاثة من أبنائه هم إريك ودونالد الابن وإيفانكا التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف. والإثنين، تلقّى مناصرو ترامب نداء جديداً لتمويل حملته، على غرار ما يحصل كلّما وُجّه إليه اتّهام.

