نجل بايدن أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح غير قانوني

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واشنطن – الوكالات: مثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي امس أمام محكمة فدرالية في ديلاوير (شرق) حيث سيدفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني. وهانتر بايدن (53 عاما) هو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءا بسلفه دونالد ترامب، والذين يعتبرونه نقطة ضعف الرئيس الديموقراطي. وهو متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا. وقال محاميه أيب ديفيد لويل إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم اليه امام محكمة فدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، الولاية مسقط رأس عائلة بايدن.

وفي حال إدانته، يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما كعقوبة قصوى لكن عمليا مثل هذه الملاحقات نادرا ما تؤدي لوحدها الى السجن مع النفاذ.

وهانتر بايدن الذي كان محاميا ثم اصبح رجل أعمال، تحول الى الرسم بعد ان خرج من معاناته مع إدمان المخدرات والكحول. وأعلن جو بايدن في مايو لشبكة «ام اس ان بي سي» انه «يثق به» و«فخور به».

