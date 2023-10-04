اختبارات صعبة لسيتي وبرشلونة وسان جرمان وميلان

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تخوض أندية مانشستر سيتي (حامل اللقب) وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي اختبارات صعبة اليوم خارج قواعدها، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحلّ سيتي ضيفا على لايبزيغ الالماني ضمن منافسات المجموعة السابعة، وبرشلونة ضيفا على بورتو البرتغالي في الثامنة، فيما سيزور سان جرمان ملعب «سانت جيمس بارك» لمواجهة مضيفه نيوكاسل الانكليزي ضمن المجموعة السادسة، ويحط ميلان الرحال بملعب «سيغنال سيدونا بارك» في دورتموند لمقابلة بوروسيا الألماني.

ويعود مانشستر سيتي الى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل 0-1 في كأس الرابطة المحلية الاربعاء الماضي عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية. وهي المرة الاولى التي ينهزم فيها سيتي مرتين متتاليتين منذ يناير الماضي.

ومهمة سيتي لن تكون سهلة أمام الفريق الألماني هذا الموسم كون الأخير أعاد بناء فريقه ووضعه على السكة الصحيحة بنتائج لافتة بعدما خسر أحد أبرز أربعة لاعبين في صفوفه هذا الصيف.

وجلب لايبزيغ العديد من اللاعبين الجدد من جميع أنحاء أوروبا، وتألق العديد منهم بألوانه هذا الموسم، ابرزهم البلجيكي لويس أوبيندا البالغ من العمر 23 عاما وصاحب 21 هدفًا مع لنس الموسم الماضي، والهولندي تشافي سيمونز (20 عاما) المعار من باريس سان جرمان، والفرنسي كاستيلو لوكيبا (20 عامًا) والسلوفيني المعجزة بنيامين شيشكو (20 عامًا).

وحقق لايبزيغ سبعة انتصارات في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم حيث مني بخسارة واحدة فقط في جميع المسابقات، وقهر النادي البافاري في بداية الموسم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في الكأس السوبر، وكان قاب قوسين أو أدنى من تجديد فوزه عليه عندما التقيا السبت في الدوري المحلي حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل ان يعود بايرن ويخرج بتعادل ثمين 2-2.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي الجريحان النجم الأحمر بلغراد الصربي مع يونغ بويز السويسري.

يخوض برشلونة اختبارا حقيقيا عندما يحل ضيفا على بورتو في قمة ساخنة على صدارة المجموعة. ويسعى كل من الفريقين الى فوزه الثاني تواليا، لكنهما يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالنادي الكاتالوني استعادة نغمة الانتصارات بفوز صعب على اشبيلية 1-0 في الليغا، فيما خسر بورتو امام غريمه التقليدي بنفيكا بالنتيجة ذاتها.

ويعاني برشلونة من غياب نجم خط وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ المصاب وانضم اليه الجناح البرازيلي رافينيا، لكنه يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في مقدمتهم نجماه الواعدان غافي ولامين جمال والوافدان البرتغاليان على سبيل الاعارة جواو فيليكس وجواو كانسيلو الى جانب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي مع شاختار دانييتسك الاوكراني.

وتنتظر باريس سان جرمان رحلة محفوفة بالمخاطر الى نيوكاسل المتألق في الاونة الاخيرة بأربع انتصارات في خمس مواجهات في مختلف المسابقات دون خسارة. ويدخل النادي الباريسي الذي يحلم بالظفر بلقب المسابقة للمرة الاولى في تاريخه، المباراة على وقع تعادل سلبي مخيب امام مضيفه كليرمون فيران، وبالتالي ستكون مواجهة الغد فرصة لمصالحة جماهيره بعد عرضه الرائع الاسبوع الماضي امام غريمه التقليدي مرسيليا عندما أكرم وفادته برباعية نظيفة.

وفي المجموعة السادسة، يسعى بوروسيا دورتموند الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتعويض خسارته امام سان جرمان 0-2 في الجولة الاولى، وذلك عند استضافة ميلان العريق.

وفي الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع فينورد الهولندي، وسلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي.

