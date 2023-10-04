ليفربول وتوتنهام.. ما زال الجدل مستمراً

دوليه

أدار حكم الفيديو المساعد (في آيه آر) دارين إنغلاند ومساعده دانيال كوك اللذان ارتكبا خطأ تحكيميا في الهزيمة المثيرة للجدل لليفربول أمام توتنهام 1-2 في الدوري الانكليزي السبت الماضي، مباراة في الدوري الاماراتي لكرة القدم قبل يومين.

ونجح ليفربول الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 26، في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الكولومبي لويس دياس (34)، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل الذي أشار له «في ايه آر». بعد دقيقتين سجل توتنهام هدف السبق واضاف الثاني في الوقت القاتل بنيران صديقة ليخرج فائزاً.

وأقرّت رابطة الحكام المحترفين الإنكليزية بوجود «خطأ بشري واضح وصريح كان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل «في ايه آر»، لكن الاخير لم يتدخل في ذلك».

وقررت الرابطة ايقاف إنغلاند وكوك لما تبقى من مباريات المرحلة السابعة من بريميرليغ، على خلفية الجدل الذي اثير حيال ما حصل وتناقلته الصحافة المحلية وقنوات التلفزة.

ويظهر موقع رابطة الدوري الإماراتي مشاركة إنغلاند (حكم فيديو) وكوك (حكم مساعد) قبل 48 ساعة من المواجهة في لندن، في مباراة بين الشارقة والعين.

