تشلسي عاد إلى الانتصارات

دوليه

سجل تشلسي هدفين في 82 ثانية حسم بهما ديربي جنوب-غرب لندن أمام مضيفه فولهام 2-0، أول من أمس في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي.

وعاد تشلسي إلى سكة الانتصارات بعد اكثر من شهر لم يذق خلاله طعم الانتصار في بريميرليغ، وفوزه الاخير الذي حققه على لوتون 3-0 في المرحلة الثالثة في 25 أغسطس، كما استعاد «البلوز» نجاعتهم الهجومية ودكوا شباك منافسهم بهدفين بعدما غابوا عن التهديف في مبارياتهم الثلاث الاخيرة في الدوري، حيث خسروا امام نوتنغهام فوريست واستون فيلا بالنتيجة ذاتها 0-1 وتعادلوا سلباً مع بورنموث.

