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دوليه

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سان جرمان يريد غريزمان


كشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن باريس سان جرمان سيحاول مجدداً التعاقد مع النجم أنطونيو غريزمان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت صحيفة لو 10 سبورت إن «لاعب أتلتيكو مدريد رفض عرضاً من النادي الباريسي في الصيف الماضي»، مؤكداً رغبته في البقاء مع «الروخي بلانكوس». وتابعت: «بي إس جي كان لديه فرصة ضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مقابل 25 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي العاصمي». وأشارت إلى أن غريزمان رفض فكرة الرحيل عن الأتلتي خاصة أنه تلقى أيضاً عرضاً ذهبياً للعب في الدوري السعودي ولكن كان خياره الوحيد هو الاستمرار في مدريد. وأكدت أن النادي الباريسي متمسك بضم الدولي الفرنسي، لافتة إلى أن سيجري محاولة ثانية في الشتاء لكسب خدماته.


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