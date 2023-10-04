فيورنتينا تغلب على كالياري

دوليه

فاز فيورنتينا على كالياري متذيل الترتيب 3-0، أول من أمس في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي. وواصل فيورنتينا نتائجه الجيدة مع بداية الموسم، ليحقق فوزه الرابع مقابل تعادلين وهزيمة أمام إنتر برباعية نظيفة في المرحلة الثالثة، وحافظ على مركزه الخامس برصيد 14 نقطة متساوياً مع نابولي الثالث ويوفنتوس الرابع، ومتأخرا بفارق 4 نقاط عن قطبي مدينة ميلانو إنتر المتصدر ووصيفه ميلان.

وافتتح فيورنتينا التسجيل عبر الارجنتيني نيكولاس غونزاليس بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم. واضاف الثاني بالنيران الصديقة بعدما حوّل مدافع كالياري ألبرتو دوسينا الكرة خطأ في مرمى فريقه (21).

واختتم فريق «لا فيولا» استعراضه التهديفي بالثالث من البديل الانغولي مبالا نزولا (90+4)، في اول اهدافه هذا الموسم. وفاز مونتسا على مضيفه ساسوولو 1-0، سجله المهاجم الشاب الإيطالي لورنتسو كولومبو (66). وتعادل تورينو مع ضيفه فيرونا سلباً.

