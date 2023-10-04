أرسنال يقترب من فيليبس

دوليه

قالت وسائل إعلام بريطانية إن «أرسنال يستعد لإبرام صفقة مفاجئة من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة». وذكرت صحيفة «ترانسفير نيوز» أن وصيف الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي يفكر في ضم كالفن فيليبس في يناير المقبل. وأضافت: «تركيز المدرب ميكيل أرتيتا على تدعيم مركز الجناح الأيمن، لكن يظل التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط ضمن خيارات المدرب الإسباني». وأشارت إلى أن فيليبس هو أبرز الأسماء المطروحة في «المدفعجية»، مؤكدة أن تحرك النادي اللندني يرتبط بتجاوب اللاعب نفسه ورغبته في الرحيل عن بطل إنكلترا إلى جانب موافقة السيتي على فكرة رحيله.