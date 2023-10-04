بايرن يُريد بواتينغ

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قال مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني، كريستوف فروند، إن «النادي يعتزم حسم قراره خلال الأيام المقبلة بشأن التعاقد مجدداً مع جيروم بواتينغ لتعزيز دفاع الفريق. ولعب بواتينغ (35 عاماً) ضمن صفوف بايرن ميونخ بين عامي 2011 و2021 وتوج مع الفريق بكل المسابقات، وفاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020. ولا يرتبط بواتينغ، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، بأي عقد منذ الرحيل عن ليون الفرنسي الذي قضى عامين بين صفوفه. وبدأ بواتينغ المشاركة في تدريبات بايرن ميونخ، ويمكن التعاقد معه خارج سوق الانتقالات نظرا لأنه لاعب لا يرتبط بأي عقود حالياً. وقال فروند قبل توجه بايرن ميونخ إلى الدنمارك لخوض المباراة المرتقبة أمام كوبنهاغن إن «هدف النادي هو اتخاذ قرار سريع». وأضاف: «سنتحدث مجدداً ونرى أي قرار هو الأفضل لكل الأطراف». وأضاف فروند: «سنضمه بشكل فوري ولن ننتظر وقت طويل. أعتقد أن قراراً سيصدر قبل نهاية الأسبوع (مطلع الأسبوع المقبل)». وأشار فروند إلى أن بواتينغ قد يلعب دور البديل للاعبي قلب الدفاع دايوت أوباميكانو وكيم مين-جاي وماتيس دي ليخت.