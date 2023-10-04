«أزرق اليد» خسر أمام قطر

محلية

خسر أزرق اليد أمام نظيره القطري بنتيجة 24-29 أمس في الدور نصف النهائي لدورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو والذي شهد أمس أيضاً فوزاً صعباً للبحرين على اليابان 30-28. ويلتقي المنتخبان القطري والبحريني في المباراة النهائية غداً، في حين يلعب أزرق اليد مع اليابان على الميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غداً أيضاً.

وقدم أزرق اليد مستوى مميزاً وكان نداً للفريق القطري القوي قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة التي حسم فيها القطريون المباراة في سعيهم للمحافظة على الميدالية الذهبية التي أحرزوها في النسخة الماضية من الآسياد.

وأنهى الأزرق الشوط الأول متعادلاً بنتيجة 12-12 بفضل التألق الكبير لحارس المرمى حسن صفر والجناح صالح الموسوي، قبل أن يتفوق في بداية الشوط الثاني 14-12، وبقيت النتيجة متقاربة حتى منتصف الشوط عندما تقدمت قطر بفارق هدفين (19-17). واستمر التفوق القطري مع توسع الفارق الذي وصل إلى 5 أهداف مع نهاية المباراة.

وحل العداء إبراهيم الظفيري سابعاً في سباق 800 متر الذي توج بذهبيته السعودي عيسى غزواني بزمن قدره 1.47.71 دقيقة، متفوقاً على التايلندي جوشوا أتكينسون صاحب الفضية، والعماني حسين الفارسي الذي نال الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الاسكواش، أنهى اللاعب عبدالله المزين مشاركته في مسابقة الفردي بخروجه من الدور ربع النهائي بعد خسارته امام منافسه الماليزي مانس إيان يو بنتيجة 0-3.

وأنهى لاعبو منتخب القوس والسهم علي الزيد و عبدالله طه و ريم النقيب و سعاد البحر مشاركتهم في مسابقة القوس الأولمبي للفردي بخروجهم من دور الـ 32.

