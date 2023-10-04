?بشار زار مقر الوفد

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زار نائب مدير الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله مقر الوفد الكويتي المشارك في الدورة، وحث الرياضيين على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعة الكويت. وكانت مدير الوفد فاطمة حيات في استقبال نائب مدير الهيئة الذي قام بجولة تفقدية في القرية واطلع على سير العمل والاجراءات المتخذة من قبل الوفد الاداري الكويتي، مثمناً الجهود المبذولة لراحة اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية. وتمنى بشار في ختام زيارته التوفيق لأبطال وبطلات الكويت خلال منافسات الدورة وتحقيق مزيد من الانجازات. من جانب آخر، حرص قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي الصينية مشعل الشمالي على زيارة مقر الوفد، حيث أشاد بالجهود المبذولة من الجميع والمستويات التي يقدمها ابطال وبطلات الكويت في مختلف اللعبات.

