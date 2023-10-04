برداريتش: أرضية الملعب لم تساعدنا

محلية

اشتكى الألماني توماس برداريتش مدرب العربي من أرضية ستاد نادي الكويت الذي احتضن مباراة الأخضر مع النجمة اللبناني أول من أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليرفع العربي رصيده إلى 4 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الرفاع البحريني المتصدر والذي تعادل هو الآخر مع ضيفه الزوراء العراقي 1-1 أول من أمس ضمن الجولة ذاتها. وقال برداريتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن أرضية الملعب لم تساعد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، مثمناً مساعدة نادي الكويت في توفير الملعب لاستضافة مباريات العربي في البطولة القارية، لكنه تمنى لو تمكن الأخضر من اللعب «على ملعب أفضل مثل ستاد جابر».

واعترف المدرب الألماني أن فريقه لم يظهر بالصورة في الشوط الأول من المباراة لأن اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم ولم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم، لافتاً إلى تأثير غيابات بعض اللاعبين المهمين على الفريق.

وأكد برداريتش أن لاعبيه قادرون على تجاوز نتيجة المباراة، والتركيز على مباراة القادسية المهمة في الدوري والتي ستجمع الفريقين السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 23 أكتوبر الحالي، حيث يلتقي الزوراء مع النجمة في البصرة، والعربي مع الرفاع في الكويت. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز العربي على الزوراء 2-1 في البصرة والرفاع على النجمة 2-0 في المنامة.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

