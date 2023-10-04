الكويت تفوق على المحرق في «عربية السلة»

محلية

حقق الكويت انطلاقة قوية بتغلبه على المحرق البحريني 82-61 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة الاندية العربية الـ35 المقامة حالياً في الدوحة وتستمر لغاية 12 اكتوبر الجاري. وبهذا الفوز حقق الأبيض حامل أول نقطتين في البطولة ليتساوى في صدارة المجموعة مع قطر القطري الذي كان تغلب على خدمات البريج الفلسطيني في اليوم الأول للبطولة.

وفي بقية مواجهات اليوم الثاني للبطولة فاز السيب العماني على الأهلي القطري 75-58، ودجلة الجامعة العراقي على مجد طنجة المغربي 95-74، والاتحاد السكندري المصري على اتحاد الجزائر الجزائري 89-53، وسلا المغربي على وحدة صنعاء اليمني 96-64، والأهلي المصري على الاتحاد الليبي 65-55.

ويخوض الأبيض اليوم ثاني مبارياته في البطولة أمام قطر في 06:30 مساء على صالة نادي الريان. ويسعى الكويت إلى تأكيد تفوقه وتحقيق انتصاره الثانية في البطولة ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

