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فوز الكبار في «طائرة الاتحاد»

زيد خلف
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الأربعاء 04 أكتوبر 2023

حققت فرق المقدمة بداية قوية في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم في انطلاقتها اول من أمس حيث تغلب الكويت على الساحل 3-0 (25-15، 25-17، 25-17)، والعربي على اليرموك (25-16، 25-15، 25-22)، وكاظمة على الشباب (26-24، 25-21، 25-18) بالنتيجة ذاتها، فيما فاز القادسية بصعوبة بالغة على برقان 3-1 (24-26، 25-19، 25-23، 26-24). وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي. وبهذه النتائج حققت فرق الكويت والعربي وكاظمة والقادسية أول 3 نقاط في البطولة في بقية فرق الساحل واليرموك والشباب وبرقان دون رصيد.


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