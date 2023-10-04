الانتصار الثاني للنصر في «أبطال آسيا»

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للابتعاد في صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه الاستقلال الطاجيكي 3-1 أول من أمس. وألغيت مباراة الاتحاد السعودي مع مضيفه سيباهان الإيراني بسبب «ظروف غير متوقعة»، حسب ما افاد الاتحاد القاري للعبة. ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني الفائز على الدحيل القطري 1-0، ليتجمد رصيد الاخير عند متساوياً مع الاستقلال.

على ملعب الأول بارك بالرياض، سجل رونالدو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 66، ردا على هدف التقدم للاستقلال عبر الإيفواري سينين سيباي (44)، قبل أن يسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين (72 و77). وفي المجموعة الثالثة التي شهدت إلغاء مباراة الاتحاد السعودي مع مضيفه سيباهان الإيراني. حقق القوّة الجوية العراقي فوزه الأول على مضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 2-1.

ورفع القوة الجوية رصيده الى 4 نقاط في صدارة الترتيب موقتا، بعد ان استهل مشواره بتعادل ايجابي 2-2 مع سيباهان.

وفي المجموعة الثانية، سقط السد القطري أمام مستضيفه ناساف الاوزبكي 1-3، وحقق الشارقة الإماراتي باكورة انتصاراته على حساب ضيفه الفيصلي الأردني 1-0.

ورفع ناساف رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن الشارقة و5 نقاط عن السد الثالث الذي كان تعادل سلباً مع الشارقة في مستهل مبارياته. ويقبع الفيصلي في قاع الترتيب من دون نقاط بعدما كان خسر امام ناساف في عمان 0-1.

