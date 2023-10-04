«بولينغ العالم» تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم بطولة العالم للبولينغ بمجمع نادي البولينغ الكويتي وتستمر منافساتها حتى 15 من اكتوبر الحالي بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات. وتشهد البطولة في منافسات الرجال مشاركة منتخبات كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ ومكاو وقطر والسعودية والفلبين والصين وأوزبكستان وكازاخستان والامارات وعمان وإيران والأردن وماليزيا والتشيك والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وكولومبيا وكندا ومصر اضافة الى الكويت. وفي منافسات السيدات في البطولة تشارك منتخبات كوريا الجنوبية وسنغافورة والسعودية والفلبين والصين وكازاخستان وماليزيا والدنمارك وألمانيا وكولومبيا وكندا اضافة الى الكويت. وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ طلال المحمد في تصريح صحافي ان اللجنة على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي، مبينا أن مجمع النادي بات في أبهى حلة لاستقبال أبطال وبطلات العالم للعبة. وأضاف المحمد أن المنتخبات المشاركة وصلت للبلاد تباعا وبدأت التدريب بصالات المجمع استعدادا لبدء منافسات البطولة التي من المتوقع أن تشهد قوة وتنافسية كبيرة في ظل تواجد أبرز لاعبي ولاعبات العالم مرحبا بالوفود الرياضية المشاركة في بلدهم الكويت. وأشار الى أن تنظيم هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير في الكويت من شأنه أن يضع رياضة البولينغ الكويتية على خريطة العالم الرياضية فضلا عن دوره بإظهار الوجه الحضاري للكويت ولا سيما ان قنوات عالمية من مختلف قارات العالم ستنقل فعاليات البطولة. وأوضح أن لاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي جاهزون لخوض غمار البطولة اذ أكملوا استعداداتهم لتقديم أفضل مستوى لهم، معتبرا أن مشاركتهم في مونديال البولينغ ستسهم في إكسابهم خبرات مهمة ولا سيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين.